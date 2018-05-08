Американский профессор оценил возможные последствия ядерного удара России по США

Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг спрогнозировал возможные последствия для США от двух массированных ядерных ударов со стороны России. Как сообщает The National Interest, об этом он написал в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно».

По прогнозам исследователя, в случае ядерной войны первый удар Москвы уничтожит 131 американский город, что приведёт к 70 миллионам жертв. Такие цифры, отмечает Кроениг, получатся с учётом того, что Россия будет при этом отбивать попытки США нанести ответный удар.

Второй удар со стороны России при частичном уничтожении её арсенала контратакой Вашингтона уничтожит 12 городов и 28 миллионов человек, считает учёный.

В своей книге Кроениг подчёркивает необходимость для Соединённых Штатов сохранять ядерный арсенал во избежание подобных потерь.