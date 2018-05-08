Американский профессор оценил возможные последствия ядерного удара России по США

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Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг спрогнозировал возможные последствия для США от двух массированных ядерных ударов со стороны России. Как сообщает The National Interest, об этом он написал в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно».
Американский профессор оценил возможные последствия ядерного удара России по США
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По прогнозам исследователя, в случае ядерной войны первый удар Москвы уничтожит 131 американский город, что приведёт к 70 миллионам жертв. Такие цифры, отмечает Кроениг, получатся с учётом того, что Россия будет при этом отбивать попытки США нанести ответный удар.

Второй удар со стороны России при частичном уничтожении её арсенала контратакой Вашингтона уничтожит 12 городов и 28 миллионов человек, считает учёный.

В своей книге Кроениг подчёркивает необходимость для Соединённых Штатов сохранять ядерный арсенал во избежание подобных потерь.

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