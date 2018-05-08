Эксперт оценил заявление Минобороны Франции о возможности нанесения новых ударов по Сирии

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о возможности нанесения новых ударов по Сирии в случае использования Дамаском химического оружия.

«Это заявление продолжает ту политику, которой Франция придерживалась в отношении своего бывшего подмандатного региона — территории Сирии. В принципе Франция пытается наиболее активно из всех европейских держав принимать участие в разрешении сирийского конфликта, преследуя свои цели. Сейчас она наращивает внешнеполитическую активность, и Сирия — один из регионов, где Париж хотел бы представлять весь Евросоюз, быть фактически одним из мировых партнёров в решении этого вопроса вместе с Вашингтоном, Москвой, Анкарой и Тегераном. Франция активно готовилась к агрессии против Дамаска ещё во времена предыдущего руководства, как американского, так и французского. В данной ситуации более готовый к экспрессивным действиям президент США даёт возможность французскому руководству надеяться на то, что в этот раз всё сбудется», — отметил Солонников.

Эксперт пояснил, что такое предупреждение со стороны Франции означает, что можно ожидать новых провокаций.

«Нельзя ждать, что фейки с использованием химатак прекратятся. Нельзя расслабляться, структуры, борющиеся с официальным Дамаском, продолжат свою деятельность по созданию липовых новостей, по созданию поводов для применения агрессии, и в этой ситуации Франция будет готова снова применить свои вооружённые силы», — заключил Солонников.

Ранее Флоранс Парли заявила, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае использования Дамаском химического оружия.