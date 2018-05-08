Площадь около посольства США в Иерусалиме планируют назвать в честь Трампа

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о намерении назвать площадь рядом с будущим посольством США в честь американского лидера Дональда Трампа.

«Именно так Иерусалим выразит любовь к президенту и жителям Соединённых Штатов, которые поддерживают государство Израиль», — цитирует политика The Jerusalem Post.

По его словам, Трамп, решив признать Иерусалим столицей Израиля, «встал на сторону исторической правды и совершил правильный поступок».

Как отмечает издание, именем Трампа назовут площадь, расположенную на пересечении улиц Давида Флюссера и Кфар-Эцион.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр финансов Стивен Мнучин посетят Иерусалим в составе президентской делегации по случаю открытия нового посольства Соединённых Штатов.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.