Площадь около посольства США в Иерусалиме планируют назвать в честь Трампа
- Reuters
«Именно так Иерусалим выразит любовь к президенту и жителям Соединённых Штатов, которые поддерживают государство Израиль», — цитирует политика The Jerusalem Post.
По его словам, Трамп, решив признать Иерусалим столицей Израиля, «встал на сторону исторической правды и совершил правильный поступок».
Как отмечает издание, именем Трампа назовут площадь, расположенную на пересечении улиц Давида Флюссера и Кфар-Эцион.
Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр финансов Стивен Мнучин посетят Иерусалим в составе президентской делегации по случаю открытия нового посольства Соединённых Штатов.
Официально перенос посольства состоится 14 мая.