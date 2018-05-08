Площадь около посольства США в Иерусалиме планируют назвать в честь Трампа

Короткая ссылка
Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о намерении назвать площадь рядом с будущим посольством США в честь американского лидера Дональда Трампа.
Площадь около посольства США в Иерусалиме планируют назвать в честь Трампа
  • Reuters

«Именно так Иерусалим выразит любовь к президенту и жителям Соединённых Штатов, которые поддерживают государство Израиль», — цитирует политика The Jerusalem Post

По его словам, Трамп, решив признать Иерусалим столицей Израиля, «встал на сторону исторической правды и совершил правильный поступок».

Как отмечает издание, именем Трампа назовут площадь, расположенную на пересечении улиц Давида Флюссера и Кфар-Эцион.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр финансов Стивен Мнучин посетят Иерусалим в составе президентской делегации по случаю открытия нового посольства Соединённых Штатов.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных