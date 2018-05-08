Министр финансов Сербии подал в отставку

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Министр финансов Сербии Душан Вуйович подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Министр финансов Сербии Душан Вуйович решил уйти с поста и проинформировал об этом премьер-министра Ане Брнабич, сказав, что причины отставки имеют личный характер», — сообщили в правительстве.

В письме премьеру Вуйович отметил, что за время его работы были достигнуты «значительные результаты в отношении макроэкономической стабилизации, фискальной консолидации и структурных реформ», о чём свидетельствует «признание авторитетных отечественных и зарубежных международных финансовых институтов».

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку.

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