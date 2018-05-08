Генпрокурор Нью-Йорка ушёл в отставку на фоне обвинений в избиении женщин

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Эрик Шнейдерман, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, принял решение уйти в отставку, после того как несколько женщин обвинили его в избиениях.

«За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьёзные обвинения, с которыми я не согласен. Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением или исполнением обязанностей, они фактически помешают моей работе в это критическое время. Поэтому я покидаю свой пост 8 мая 2018 года», — приводит заявление Шнейдермана CNBC.

Как уточняется, в статье, опубликованной в издании The New Yorker, четыре женщины обвинили Шнейдермана в нанесении побоев и запугивании. Со всеми пострадавшими генпрокурор в разное время состоял в близких отношениях.

Ранее СМИ сообщили, что секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер уйдёт в отставку после обнародования обвинений в его адрес со стороны двух бывших жён в насилии.

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