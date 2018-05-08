Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР
«Я думаю, особенно необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Японией», — подчеркнул Мун Чжэ Ин в интервью газете Yomiuri.
По его словам, «если отношения между Северной Кореей и Японией будут нормализованы, это во многом внесло бы вклад в обеспечение мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии».
Ранее Мун Чжэ Ин назвал обязательное условие мира на Корейском полуострове
В конце апреля стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.