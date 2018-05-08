Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР

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Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин призвал Японию возобновить диалог с КНДР по вопросу нормализации отношений.

«Я думаю, особенно необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Японией», — подчеркнул Мун Чжэ Ин в интервью газете Yomiuri.

По его словам, «если отношения между Северной Кореей и Японией будут нормализованы, это во многом внесло бы вклад в обеспечение мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии».

Ранее Мун Чжэ Ин назвал обязательное условие мира на Корейском полуострове

В конце апреля стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.

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