В Баварии при столкновении поездов пострадали не менее 14 человек
По меньшей мере 14 человек пострадали после того, как возле вокзала в немецком городе Айхах столкнулись товарный и пассажирский поезда.
Об этом сообщает Focus Online со ссылкой на представителя полиции.
Как уточняется, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжёлое.
В настоящее время выясняется причина произошедшего.
Ранее сообщалось, что около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда.
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