В Баварии при столкновении поездов пострадали не менее 14 человек

По меньшей мере 14 человек пострадали после того, как возле вокзала в немецком городе Айхах столкнулись товарный и пассажирский поезда.

Об этом сообщает Focus Online со ссылкой на представителя полиции. Как уточняется, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжёлое. В настоящее время выясняется причина произошедшего. Ранее сообщалось, что около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда.