В Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда

Около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда.

Об этом сообщает Focus Online. Unglück im bayerischen Aichach - Personen- und Güterzug stoßen zusammen - mindestens zwei Tote https://t.co/d00o9hOftq — FOCUS Online (@focusonline) 7 мая 2018 г. По предварительным данным, два человека погибли. В настоящее время выясняется причина произошедшего. 28 апреля грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции Мюнхен-Рием.