В Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда
Около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда.
Об этом сообщает Focus Online.
Unglück im bayerischen Aichach - Personen- und Güterzug stoßen zusammen - mindestens zwei Tote https://t.co/d00o9hOftq— FOCUS Online (@focusonline) 7 мая 2018 г.
По предварительным данным, два человека погибли.
В настоящее время выясняется причина произошедшего.
28 апреля грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции Мюнхен-Рием.
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