СМИ: Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ, подав во время обеда политиков десерт в ботинке

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Израильская сторона оскорбительно отнеслась к прибывшему с официальным визитом премьер-министру Японии Синдзо Абэ, подав во время обеда политика с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху десерт внутри ботинка.
СМИ: Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ, подав во время обеда политиков десерт в ботинке
  • Reuters

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильского дипломата.

«Это было глупое и бестактное решение... Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь... Это то же самое, что подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — отметил дипломат.

Работник японской дипмиссии рассказал газете, что жест Моше Сегева, личного шеф-повара израильского премьера, был оскорбительным по отношению к Абэ.

«Если это была шутка, то я не нахожу её смешной», — подчеркнул он.

2 мая Синдзо Абэ находился в Израиле с официальным визитом, в ходе которого встретился с израильским коллегой.

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