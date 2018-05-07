Британия обвинила Сирию в «прикрытии программы химического оружия»

Британские власти подозревают правительство Сирии в невыполнении обязательств по уничтожению запасов химоружия, потому что Дамаск «не предоставил полного доклада по своей деятельности», заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

«Сирийский режим не предоставил полного доклада по своей деятельности, не закончил свою декларацию, как требует ОЗХО, каждый раз представляя множество оправданий», — приводит его слова РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что «есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы».

«Это потому, что они продолжают прикрывать программу химического оружия», — сказал Аллен.

Ранее ОЗХО завершила свою работу по установлению фактов предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.