Британия обвинила Сирию в «прикрытии программы химического оружия»

Короткая ссылка
Британские власти подозревают правительство Сирии в невыполнении обязательств по уничтожению запасов химоружия, потому что Дамаск «не предоставил полного доклада по своей деятельности», заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

«Сирийский режим не предоставил полного доклада по своей деятельности, не закончил свою декларацию, как требует ОЗХО, каждый раз представляя множество оправданий», — приводит его слова РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что «есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы».

«Это потому, что они продолжают прикрывать программу химического оружия», — сказал Аллен.

Ранее ОЗХО завершила свою работу по установлению фактов предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных