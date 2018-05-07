Британия обвинила Сирию в «прикрытии программы химического оружия»
«Сирийский режим не предоставил полного доклада по своей деятельности, не закончил свою декларацию, как требует ОЗХО, каждый раз представляя множество оправданий», — приводит его слова РИА Новости.
При этом дипломат отметил, что «есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы».
«Это потому, что они продолжают прикрывать программу химического оружия», — сказал Аллен.
Ранее ОЗХО завершила свою работу по установлению фактов предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.