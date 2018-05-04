В ОЗХО заявили, что анализ образцов из сирийской Думы займёт как минимум три недели
«Собранные образцы доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены и направлены в аккредитованные лаборатории. Анализ образцов займёт как минимум три-четыре недели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ОЗХО пока не готовы назвать сроки, в которые будет представлен доклад организации по результатам анализа ситуации в Думе.
Ранее в Минобороны России сообщили, что эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе.