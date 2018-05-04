В ОЗХО заявили, что анализ образцов из сирийской Думы займёт как минимум три недели

Короткая ссылка
Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила свою работу по установлению фактов предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Собранные образцы доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены и направлены в аккредитованные лаборатории. Анализ образцов займёт как минимум три-четыре недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ОЗХО пока не готовы назвать сроки, в которые будет представлен доклад организации по результатам анализа ситуации в Думе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных