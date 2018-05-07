СМИ: В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту

В Бразилии в штате Сан-Паулу вертолёт, в котором невеста летела к жениху, упал на землю незадолго до посадки, погибших нет. Об этом информирует Globo.

В вертолёте также находились пилот, фотограф и ребёнок. После происшествия невеста и пилот самостоятельно выбрались из вертолёта.

К месту инцидента прибыли спасатели, они вытащили из вертолёта оставшихся людей, после чего он загорелся.

Отмечается, что в результате произошедшего трое человек получили незначительные травмы. Невеста не пострадала.

По данным СМИ, свадьбу после ЧП не отменили.

Ранее в Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолёт.