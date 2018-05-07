СМИ: В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту
В вертолёте также находились пилот, фотограф и ребёнок. После происшествия невеста и пилот самостоятельно выбрались из вертолёта.
К месту инцидента прибыли спасатели, они вытащили из вертолёта оставшихся людей, после чего он загорелся.
Отмечается, что в результате произошедшего трое человек получили незначительные травмы. Невеста не пострадала.
По данным СМИ, свадьбу после ЧП не отменили.
Ранее в Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолёт.