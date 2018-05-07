СМИ: В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту

Короткая ссылка
В Бразилии в штате Сан-Паулу вертолёт, в котором невеста летела к жениху, упал на землю незадолго до посадки, погибших нет. Об этом информирует Globo.

В вертолёте также находились пилот, фотограф и ребёнок. После происшествия невеста и пилот самостоятельно выбрались из вертолёта

К месту инцидента прибыли спасатели, они вытащили из вертолёта оставшихся людей, после чего он загорелся. 

Отмечается, что в результате произошедшего трое человек получили незначительные травмы. Невеста не пострадала.

По данным СМИ, свадьбу после ЧП не отменили.

Ранее в Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолёт. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных