СМИ: Сотрудники Белого дома намерены убедить Хэспел не отказываться от поста главы ЦРУ

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Официальные представители Белого дома отправились в штаб Центрального разведывательного управления с целью убедить исполняющего обязанности главы спецслужбы Джину Хэспел остаться кандидатом на пост директора ведомства..

Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что кандидатура исполняющей обязанности директора ЦРУ США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.

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