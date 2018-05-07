СМИ: Сотрудники Белого дома намерены убедить Хэспел не отказываться от поста главы ЦРУ

Официальные представители Белого дома отправились в штаб Центрального разведывательного управления с целью убедить исполняющего обязанности главы спецслужбы Джину Хэспел остаться кандидатом на пост директора ведомства..

Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на источники.

JUST IN: White House officials went to CIA headquarters to encourage Gina Haspel to remain CIA director nominee, sources tell @NBCNewspic.twitter.com/qQhgkvFRR4 — MSNBC (@MSNBC) 6 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что кандидатура исполняющей обязанности директора ЦРУ США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.