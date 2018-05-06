Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо

Боевики подвергли ракетному обстрелу жилой квартал Алеппо, погибла женщина, ещё шесть человек, включая пятерых детей, получили осколочные ранения.

«В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — приводит РИА Новости слова главврача больницы при государственном университете Алеппо Ибрагима Хадида.

Отмечается, что обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли, всего было выпущено шесть-семь снарядов.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи боевиков и их родственников покинули лагерь Ярмук в Сирии за сутки.