Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо

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Боевики подвергли ракетному обстрелу жилой квартал Алеппо, погибла женщина, ещё шесть человек, включая пятерых детей, получили осколочные ранения.

«В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — приводит РИА Новости слова главврача больницы при государственном университете Алеппо Ибрагима Хадида.

Отмечается, что обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли, всего было выпущено шесть-семь снарядов. 

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи боевиков и их родственников покинули лагерь Ярмук в Сирии за сутки.

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