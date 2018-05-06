Посольство России в Великобритании заподозрило The Guardian в зависти к RT

Посольство России в Великобритании прокомментировало статью в британской The Guardian о популярности телеканала RT в социальных сетях.

«Кажется, The Guardian немного завидует. Может быть, если она хочет увеличить свой падающий тираж, то тоже должна задавать неудобные вопросы?» — говорится в сообщении посольства с отрывком статьи в Twitter.

.@guardian looks a bit jealous here. Maybe, if they want to increase their falling print run, they should also ask uncomfortable questions? pic.twitter.com/f0Z9GozhQj — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2018 г.

В статье The Guardian говорится, что посты англоязычной страницы RT в Facebook набрали в два раза больше лайков и репостов за последние три месяца, нежели публикации издания The Sun.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совете организации заявил, что российские СМИ находятся под постоянным прессингом в Великобритании, США и Франции.



