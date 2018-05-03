Лукашевич заявил, что российские СМИ находятся под прессингом в Британии и США

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Российские СМИ находятся под постоянным прессингом в Великобритании, США и Франции. Об этом завил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совете организации.

По словам дипломата, прессу во всём мире подвергают цензуре и давлению, облагают штрафами, закрывают издательства, передаёт РИА Новости.

«Многим изданиям и теле- или радиоканалам приходится сталкиваться с серьёзными препятствиями в работе, в том числе из-за их принадлежности тому или иному государству. Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом», — сказал он по случаю Всемирного дня свободы печати.

Лукашевич отметил, что в мире набирает обороты использование СМИ для распространения ложных новостей.

Ранее российское посольство в Лондоне предупредило о последствиях расследования против телеканала RT на территории Великобритании. 

В начале апреля в МИД России заявили, что RT и агентство Sputnik находятся под давлением на Западе в связи с тем, что эффективно работают.

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