Лукашевич заявил, что российские СМИ находятся под прессингом в Британии и США

Российские СМИ находятся под постоянным прессингом в Великобритании, США и Франции. Об этом завил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совете организации.

По словам дипломата, прессу во всём мире подвергают цензуре и давлению, облагают штрафами, закрывают издательства, передаёт РИА Новости.

«Многим изданиям и теле- или радиоканалам приходится сталкиваться с серьёзными препятствиями в работе, в том числе из-за их принадлежности тому или иному государству. Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом», — сказал он по случаю Всемирного дня свободы печати.

Лукашевич отметил, что в мире набирает обороты использование СМИ для распространения ложных новостей.

Ранее российское посольство в Лондоне предупредило о последствиях расследования против телеканала RT на территории Великобритании.

В начале апреля в МИД России заявили, что RT и агентство Sputnik находятся под давлением на Западе в связи с тем, что эффективно работают.