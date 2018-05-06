Около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Манчестере

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Около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в честь победы в Великой Отечественной войне в британском Манчестере, сообщили в российском посольстве в Великобритании.

«После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России», — цитирует представителя посольства РИА Новости.

Он отметил, что в акции приняли участие представители администрации города, а также члены организации ветеранов войн Великобритании Королевский Британский легион и представители Русской православной церкви.

Ранее стало известно, что около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в американском городе Денвер.

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