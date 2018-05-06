Помпео и член Госсовета КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с членом Госсовета Китая Яном Цзечи, который курирует международные вопросы. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество, а также «региональную угрозу, которую представляет КНДР».

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Отмечается, что стороны подтвердили «важность конструктивных двусторонних отношений, ориентированных на достижение конкретных результатов», а также обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес. «Стороны договорились о необходимости устранения угрозы, которую Северная Корея представляет региональной стабильности», — говорится в сообщении. Ранее Помпео сообщил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове.