В США сообщили о снижении использования Facebook после скандала с Cambridge Analytica

Короткая ссылка
Каждый четвёртый пользователь Facebook стал реже прибегать к социальной сети или вовсе отказался от неё после скандала, связанного со сбором данных британской аналитической компанией Cambridge Analytica, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно опросу, проведённому агентством Reuter совместно с компанией Ipsos, почти половина (49%) пользователей Facebook в США заявили, что не стали заходить в соцсеть реже.

При этом 23% участников опроса отметили, что стали использовать Facebook реже либо вовсе удалили свой аккаунт.

Отмечается, что всего в опросе с 26 по 30 апреля принимали участие 2194 совершеннолетних американца.

Ранее аналитическая компания из Великобритании Cambridge Analytica начала процедуру банкротства из-за скандала вокруг утечки данных пользователей социальной сети Facebook.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных