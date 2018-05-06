В США сообщили о снижении использования Facebook после скандала с Cambridge Analytica

Каждый четвёртый пользователь Facebook стал реже прибегать к социальной сети или вовсе отказался от неё после скандала, связанного со сбором данных британской аналитической компанией Cambridge Analytica, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно опросу, проведённому агентством Reuter совместно с компанией Ipsos, почти половина (49%) пользователей Facebook в США заявили, что не стали заходить в соцсеть реже.

При этом 23% участников опроса отметили, что стали использовать Facebook реже либо вовсе удалили свой аккаунт.

Отмечается, что всего в опросе с 26 по 30 апреля принимали участие 2194 совершеннолетних американца.

Ранее аналитическая компания из Великобритании Cambridge Analytica начала процедуру банкротства из-за скандала вокруг утечки данных пользователей социальной сети Facebook.