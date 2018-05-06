В США сообщили о снижении использования Facebook после скандала с Cambridge Analytica
Согласно опросу, проведённому агентством Reuter совместно с компанией Ipsos, почти половина (49%) пользователей Facebook в США заявили, что не стали заходить в соцсеть реже.
При этом 23% участников опроса отметили, что стали использовать Facebook реже либо вовсе удалили свой аккаунт.
Отмечается, что всего в опросе с 26 по 30 апреля принимали участие 2194 совершеннолетних американца.
Ранее аналитическая компания из Великобритании Cambridge Analytica начала процедуру банкротства из-за скандала вокруг утечки данных пользователей социальной сети Facebook.