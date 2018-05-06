КНДР призвала Японию изменить отношение к Пхеньяну для начала диалога

Короткая ссылка
В Северной Корее считают, что Токио необходимо изменить свою политику в отношении Пхеньяна, для того чтобы начать диалог. Об этом сообщает официальная газета Трудовой партии КНДР.

«Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит своё отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению — то, чем она занята в настоящее время», — цитирует ТАСС издание.

Также сообщается, что в случае, если Япония не изменит своего подхода к Северной Корее, японские официальные лица «никогда не ступят на священную землю (северокорейской. — RT) республики».

Ранее стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных