КНДР призвала Японию изменить отношение к Пхеньяну для начала диалога

В Северной Корее считают, что Токио необходимо изменить свою политику в отношении Пхеньяна, для того чтобы начать диалог. Об этом сообщает официальная газета Трудовой партии КНДР.

«Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит своё отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению — то, чем она занята в настоящее время», — цитирует ТАСС издание.

Также сообщается, что в случае, если Япония не изменит своего подхода к Северной Корее, японские официальные лица «никогда не ступят на священную землю (северокорейской. — RT) республики».

Ранее стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.