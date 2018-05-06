Британский депутат осудила сравнение Трампа больницы в Лондоне с госпиталем в военной зоне

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Депутат Лейбористской партии Великобритании Сара Джонс осудила заявление президента США Дональда Трампа, который сравнил больницу в центре Лондона с военным госпиталем из-за большого числа граждан, получивших ранения от ножевых ранений.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Президент США Дональд Трамп выступил с позорной речью — инциденты с нападением с ножами в Великобритании даже рядом не стояли с масштабами смертей от огнестрельного оружия у вас (в США. — RT)», — написала она.

Ранее Трамп в ходе своего выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации Соединённых Штатов сравнил больницу в Лондоне с военным госпиталем из-за большого числа граждан, пострадавших от ножевых ранений.

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