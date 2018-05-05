Трамп сравнил больницу в центре Лондона с госпиталем в военной зоне

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации Соединённых Штатов сравнил больницу в центре Лондона с военным госпиталем из-за большого числа граждан, пострадавших от ножевых ранений.

Как сообщает The Guardian, подобную ремарку Трамп сделал в защиту прав американцев носить оружие.

«Я недавно прочёл информацию о том, что в Лондоне, где действуют невероятно жёсткие законы в отношении оружия, одна некогда престижная больница в центре похожа на военную зону из-за ужасных ножевых ранений (которые получили пациенты медицинского учреждения. — RT)», — сказал американский лидер.

По его мнению, больницу, о которой идёт речь, можно сравнить с военным госпиталем.

«Да, так и есть: у них нет оружия, но у них есть ножи, и все этажи больницы залиты кровью. Они говорят, что всё так плохо, как будто это госпиталь в военной зоне», — заключил Трамп.

При этом издание не уточняет, на какой материал президент США сделал ссылку.

Предположительно, подобную информацию Трамп мог получить, прочитав статью, опубликованную изданием Mail Online.

Ранее американский лидер заявил, что представители Демократической партии в конгрессе желают разоружить законопослушных американцев.