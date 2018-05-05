Трамп обвинил демократов в желании разоружить законопослушных американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии в конгрессе желают разоружить законопослушных американцев.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Демократы и либералы в конгрессе хотят разоружить законопослушных американцев, в то же время они пускают на наши улицы опасных преступников-иностранцев и членов отмороженных банд. Политики, которые ставят преступников-чужаков выше, чем американских граждан — должны быть уволены!» — написал он.

Democrats and liberals in Congress want to disarm law-abiding Americans at the same time they are releasing dangerous criminal aliens and savage gang members onto our streets. Politicians who put criminal aliens before American Citizens should be voted out of office! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2018 г.

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