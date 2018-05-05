Трамп обвинил демократов в желании разоружить законопослушных американцев

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Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии в конгрессе желают разоружить законопослушных американцев.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Демократы и либералы в конгрессе хотят разоружить законопослушных американцев, в то же время они пускают на наши улицы опасных преступников-иностранцев и членов отмороженных банд. Политики, которые ставят преступников-чужаков выше, чем американских граждан — должны быть уволены!» — написал он.

Ранее Трамп заявил, что вооружённые преподаватели защитят школы США от нападений

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