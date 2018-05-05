В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что полиция в Великобритании подозревает, что он связан с масштабными поставками наркотиков.
Уточняется, что ранее его также подозревали в убийстве человека.
По данным телекомпании, Акурт предстанет перед судом в Мадриде, который должен будет решить вопрос о его экстрадиции обратно в Великобританию.
Ранее стало известно, что ФСБ и МВД пресекли канал поставок наркотиков из стран Евросоюза в Россию в особо крупном размере.