В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников

В Барселоне был задержан один из самых разыскиваемых британских преступников Джейми Акур.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что полиция в Великобритании подозревает, что он связан с масштабными поставками наркотиков.

Уточняется, что ранее его также подозревали в убийстве человека.

По данным телекомпании, Акурт предстанет перед судом в Мадриде, который должен будет решить вопрос о его экстрадиции обратно в Великобританию.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД пресекли канал поставок наркотиков из стран Евросоюза в Россию в особо крупном размере.