ФСБ пресекла крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию

ФСБ и МВД пресекли канал поставок наркотиков из стран Евросоюза в Россию в особо крупном размере, сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установлены организаторы и активные члены наркогруппировки, также получены сведения, подтверждающие систематический характер наркопоставок.

На заключительной стадии операции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержаны с поличным шесть активных членов ОПГ. Из незаконного оборота изъяты наркотические вещества, оружие, шесть транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ФСБ.