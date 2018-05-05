Более 100 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды в Канаде

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Более 100 тыс. лишились электричества в канадском городе Торонто из-за грозы и сильного ветра, которые повредили линии электропередач.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что сильный ветер также привёл к падению дерева на людей, в результате чего один человек погиб, а ещё один пострадал.

Свою работу из-за непогоды также остановил Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона.

По данным Национального метеобюро, порывы ветра достигают 100 км в час.

Ранее более 21 тыс. жителей в 440 населённых пунктах Центрального федерального округа (ЦФО) России остались без электричества в результате ураганного ветра. 

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