Глава Палестины извинился за антисемитские высказывания
Об этом сообщает CBS.
По данным телекомпании, он извинился за то, что сказал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям не из-за своей религии, а из-за того, что занимались ростовщичеством.
Аббас заявил, что осуждает антисемитизм и назвал холокост «самым отвратительным преступлением в истории».
«Если люди были оскорблены моими заявлениями перед Палестинским национальным советом, особенно люди из еврейской веры, я прошу прощения у них», — указал глава Палестины.
Ранее Нетаньяху заявил, что мировое сообщество должно осудить Аббаса за антисемитизм и отрицание холокоста.