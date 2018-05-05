Глава Палестины извинился за антисемитские высказывания

Лидер Палестины Махмуд Аббас принёс извинения за свои высказывания во время выступления, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал антисемитскими.

Об этом сообщает CBS.

По данным телекомпании, он извинился за то, что сказал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям не из-за своей религии, а из-за того, что занимались ростовщичеством.

Аббас заявил, что осуждает антисемитизм и назвал холокост «самым отвратительным преступлением в истории».

«Если люди были оскорблены моими заявлениями перед Палестинским национальным советом, особенно люди из еврейской веры, я прошу прощения у них», — указал глава Палестины.

Ранее Нетаньяху заявил, что мировое сообщество должно осудить Аббаса за антисемитизм и отрицание холокоста.