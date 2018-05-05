Белый дом назвал дату встречи Трампа с президентом Южной Кореи

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Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин проведут переговоры 22 мая.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Белого дома.

«Трамп примет у себя главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина для переговоров 22 мая», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин и Трамп проведут встречу в Вашингтоне до начала саммита между КНДР и Соединёнными Штатами. 

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