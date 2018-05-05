Белый дом назвал дату встречи Трампа с президентом Южной Кореи
Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин проведут переговоры 22 мая.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Белого дома.
«Трамп примет у себя главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина для переговоров 22 мая», — пишет агентство.
#BREAKING Trump to host South Korea's Moon for talks on May 22, White House says— AFP news agency (@AFP) 4 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин и Трамп проведут встречу в Вашингтоне до начала саммита между КНДР и Соединёнными Штатами.
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