Трамп и президент Южной Кореи проведут встречу перед саммитом КНДР — США

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Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп проведут встречу до начала саммита между КНДР и Соединёнными Штатами. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Республики Корея.
Трамп и президент Южной Кореи проведут встречу перед саммитом КНДР — США
  • globallookpress.com
  • © Shealah Craighead

Договорённость была достигнута в ходе встречи начальника управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Чон Ый Ёна и советника американского лидера Джона Болтона.

«Они договорились, что президент Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на высшем уровне в Вашингтоне перед началом американо-северокорейского саммита и продолжат консультации по связанным вопросам», — говорится в сообщении в Facebook.

Чон Ый Ён назвал прошедшую встречу с Болтоном очень важной и полезной для успеха саммита КНДР — США.

Ранее Трамп заявил о согласовании места и времени встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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