Захарова прокомментировала сообщения о намерении Британии усилить давление на Россию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал The Guardian о том, что британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран.
Захарова прокомментировала сообщения о намерении Британии усилить давление на Россию
  • РИА Новости

«Если такой документ, если такой позиционный материал действительно попал в руки журналистов, то это просто признание того, чем занимается Великобритания», — сказала Захарова.

По её словам, мотивов, зачем Лондон предпринимает данные шаги, очень много.

«Это и международная повестка, это, видимо, и внутренние какие-то свои проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора, один из них это, конечно, брексит...», — отметила представитель российского МИД.

Она добавила, что британским властям «постоянно нужно отвлекать внимание».

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