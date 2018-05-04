Эксперт оценил данные о возможном сокращении числа военнослужащих США в Южной Корее
«У Трампа изначально была идея о том, что страна, в которой находятся американские базы, должна полностью их содержать и оплачивать. Он этого никогда не скрывал, и такая политика укладывается в его концепцию в рамках предвыборной программы. Что касается сокращения числа военнослужащих в Южной Корее, тут нужно понимать, что сейчас, в принципе, меняется характер ведения войны и такой мощный контингент и не нужен», — сказала она.
По мнению эксперта, число военных может быть сокращено, но «естественно, без ущерба для боеспособности».
«Так что американское военное присутствие на полуострове всё равно остаётся, и Южная Корея от него отказываться не собирается», — добавила эксперт.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп поручил Минобороны США рассмотреть возможность сокращения численности военных, которые пребывают в Южной Корее.