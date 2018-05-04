СМИ сообщили о намерении Трампа сократить численность воинского контингента США в Южной Корее

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Американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность сокращения численности военнослужащих Соединённых Штатов, пребывающих на территории Южной Кореи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По данным издания, в стране в настоящее время находятся 23,5 тыс. военнослужащих США. 

Отмечается, что Трамп отдал подобное распоряжение в преддверии своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Также сообщается, что власти Южной Кореи ежегодно возмещают США более $800 млн, что является половиной стоимости содержания американских военных в стране.

Тем не менее, по мнению Трампа, США не получают «достаточной компенсации» за то, что их войска находятся на территории Южной Кореи. 

В частности, как уточняет газета, многолетнее пребывание американских военных в республике не остановило власти Северной Кореи от проведения ядерных испытаний и мероприятий по разработке ядерного оружия.

Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин опроверг предположение, что американский контингент будет выведен из страны после заключения мирного договора с КНДР.

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