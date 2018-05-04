СМИ сообщили о намерении Трампа сократить численность воинского контингента США в Южной Корее

Американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность сокращения численности военнослужащих Соединённых Штатов, пребывающих на территории Южной Кореи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По данным издания, в стране в настоящее время находятся 23,5 тыс. военнослужащих США.

Отмечается, что Трамп отдал подобное распоряжение в преддверии своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Также сообщается, что власти Южной Кореи ежегодно возмещают США более $800 млн, что является половиной стоимости содержания американских военных в стране.

Тем не менее, по мнению Трампа, США не получают «достаточной компенсации» за то, что их войска находятся на территории Южной Кореи.

В частности, как уточняет газета, многолетнее пребывание американских военных в республике не остановило власти Северной Кореи от проведения ядерных испытаний и мероприятий по разработке ядерного оружия.

Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин опроверг предположение, что американский контингент будет выведен из страны после заключения мирного договора с КНДР.