Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Сункара Нурмагамбетова.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — заявил Нурмагамбетов.

В августе 2014 года девушка из Таиланда транзитом через Вьетнам поехала в Африку к своему жениху. Однако на границе вьетнамские таможенники обнаружили в её багаже почти три килограмма кокаина. Мария утверждает, что она ничего не знала о запрещённом грузе — наркотики находились в чемодане, который подарил ей мужчина.

Подробнее — в материале RT.