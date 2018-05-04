Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина

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Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина.
Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Сункара Нурмагамбетова.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — заявил Нурмагамбетов.

В августе 2014 года девушка из Таиланда транзитом через Вьетнам поехала в Африку к своему жениху. Однако на границе вьетнамские таможенники обнаружили в её багаже почти три килограмма кокаина. Мария утверждает, что она ничего не знала о запрещённом грузе — наркотики находились в чемодане, который подарил ей мужчина. 

Подробнее — в материале RT.

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