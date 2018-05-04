Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Сункара Нурмагамбетова.
«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — заявил Нурмагамбетов.
В августе 2014 года девушка из Таиланда транзитом через Вьетнам поехала в Африку к своему жениху. Однако на границе вьетнамские таможенники обнаружили в её багаже почти три килограмма кокаина. Мария утверждает, что она ничего не знала о запрещённом грузе — наркотики находились в чемодане, который подарил ей мужчина.
Подробнее — в материале RT.