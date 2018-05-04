В Китае отметили 200-летие со дня рождения Карла Маркса

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В Китае отметили 200-летие со дня рождения Карла Маркса, многие положения учения которого были использованы Коммунистической партией Китая. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Сегодня мы собрались здесь в торжественной обстановке, чтобы со всей искренностью отдать дань уважения Карлу Марксу в связи с 200-летием со дня его рождения, вспомнить его исторические успехи, дух и великолепие его теории», — заявил лидер Китая Си Цзиньпин в ходе торжественного мероприятия.

В марте сообщалось, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправки в конституцию, которые отменяют ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

Помимо этого основной закон государства дополнили тезисы Си Цзиньпина о развитии социализма. 

 

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