В результате стрельбы в торговом центре в США погиб человек

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В результате стрельбы в торговом центре в американском городе Нэшвилл погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщает News Channel 5.

Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления сдался сотрудникам правоохранительных органов.

По данным телеканала, стрелок и его жертва были известны местной полиции.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего, опрошены более 20 свидетелей.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате стрельбы в торговом центра Нэшвилла.

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