В результате стрельбы в торговом центре в США погиб человек

В результате стрельбы в торговом центре в американском городе Нэшвилл погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщает News Channel 5.

Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления сдался сотрудникам правоохранительных органов. По данным телеканала, стрелок и его жертва были известны местной полиции. В настоящее время ведётся расследование произошедшего, опрошены более 20 свидетелей. Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате стрельбы в торговом центра Нэшвилла.