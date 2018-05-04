В результате стрельбы в торговом центре в США погиб человек
В результате стрельбы в торговом центре в американском городе Нэшвилл погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщает News Channel 5.
Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления сдался сотрудникам правоохранительных органов.
По данным телеканала, стрелок и его жертва были известны местной полиции.
В настоящее время ведётся расследование произошедшего, опрошены более 20 свидетелей.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате стрельбы в торговом центра Нэшвилла.
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