Маккейн предложил ответить на «вмешательство» России в выборы кибератакой

Короткая ссылка
Властям США необходимо обдумать вопрос возможной кибератаки против России. Об этом заявил председатель комитета сената по вооружённым силам Джон Маккейн в своей новой книге, выход которой ожидается 22 мая.
Маккейн предложил ответить на «вмешательство» России в выборы кибератакой
  • Reuters

По его словам, это должно стать ответом США на «вмешательство» России в американские выборы в 2016 году, передаёт Defense News.

Сенатор отмечает, что американской стороне необходимо задействовать свои возможности в сфере кибертехнологий, чтобы заставить Россию пожалеть о нападении на основы демократии США.

Он также подверг критике позицию президента Дональда Трампа, который, по мнению Маккейна, считает Россию потенциальным союзником.

«(Путин. — RT) никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнёром», — сказал он.

Ранее Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных