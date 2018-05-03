Маккейн предложил ответить на «вмешательство» России в выборы кибератакой

Властям США необходимо обдумать вопрос возможной кибератаки против России. Об этом заявил председатель комитета сената по вооружённым силам Джон Маккейн в своей новой книге, выход которой ожидается 22 мая.

По его словам, это должно стать ответом США на «вмешательство» России в американские выборы в 2016 году, передаёт Defense News.

Сенатор отмечает, что американской стороне необходимо задействовать свои возможности в сфере кибертехнологий, чтобы заставить Россию пожалеть о нападении на основы демократии США.

Он также подверг критике позицию президента Дональда Трампа, который, по мнению Маккейна, считает Россию потенциальным союзником.

«(Путин. — RT) никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнёром», — сказал он.

Ранее Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах в России.