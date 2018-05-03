Баскская группировка ЭТА официально прекратила деятельность

Баскская сепаратистская группировка ЭТА («Страна басков и свобода») сделала официальное заявление о завершении своей деятельности. Об этом сообщает Europa Press.

В 14:00 (15:00 мск) 3 мая в Женеве было официально объявлено, что ЭТА перестала существовать.

Как отмечается в заявлении, «группировка завершает цикл конфликта, характеризующегося политическим насилием, в котором Баскские земли стояли против государства».

При этом в документе говорится, что бывшие бойцы ЭТА продолжат сражаться за независимые Баскские земли.

Final statement from ETA to the Basque Country [FULL TEXT] https://t.co/nHRyvlNDWbpic.twitter.com/ZB28xMeFqu — naiz: (@naiz_info) May 3, 2018

Ранее ЭТА объявила о полном самороспуске.