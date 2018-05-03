Баскская группировка ЭТА официально прекратила деятельность
- Reuters
В 14:00 (15:00 мск) 3 мая в Женеве было официально объявлено, что ЭТА перестала существовать.
Как отмечается в заявлении, «группировка завершает цикл конфликта, характеризующегося политическим насилием, в котором Баскские земли стояли против государства».
При этом в документе говорится, что бывшие бойцы ЭТА продолжат сражаться за независимые Баскские земли.
Final statement from ETA to the Basque Country [FULL TEXT] https://t.co/nHRyvlNDWbpic.twitter.com/ZB28xMeFqu— naiz: (@naiz_info) May 3, 2018
Ранее ЭТА объявила о полном самороспуске.