Баскская группировка ЭТА объявила о полном самороспуске

Сепаратистская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna, что на баскском языке означает «Страна Басков и свобода»), выступавшая за отделение Страны Басков — региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции, объявила о полном самороспуске.

«ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию. В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность», — приводит Radio Euskadi сообщение группировки.

В апреле стало известно, что ЭТА намерена объявить о самороспуске.

ЭТА прекратила вооружённую борьбу за независимость Страны Басков в 2011 году и объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало её самороспуска.

Группировка ЭТА была основана в 1959 году, она вела террористическую деятельность до начала 2000-x годов.