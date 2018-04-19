СМИ: Баскская группировка ЭТА намерена объявить о самороспуске
По данным издания, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.
В апреле прошлого года сообщалось, что баскская группировка ЭТА приступила к разоружению.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Страна басков и свобода») была основана в 1959 году.
В 2011 году ЭТА прекратила вооружённую борьбу за независимость Страны Басков — региона на севере Испании и юго-западе Франции, а также объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало её самороспуска.