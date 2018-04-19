СМИ: Баскская группировка ЭТА намерена объявить о самороспуске

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Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о самороспуске в мае. Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

В апреле прошлого года сообщалось, что баскская группировка ЭТА приступила к разоружению.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Страна басков и свобода») была основана в 1959 году. 

В 2011 году ЭТА прекратила вооружённую борьбу за независимость Страны Басков — региона на севере Испании и юго-западе Франции, а также объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало её самороспуска.

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