СМИ: Баскская группировка ЭТА намерена объявить о самороспуске

Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о самороспуске в мае. Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

В апреле прошлого года сообщалось, что баскская группировка ЭТА приступила к разоружению.



Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Страна басков и свобода») была основана в 1959 году.

В 2011 году ЭТА прекратила вооружённую борьбу за независимость Страны Басков — региона на севере Испании и юго-западе Франции, а также объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало её самороспуска.