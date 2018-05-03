Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 130
Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 133. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на главу центра экстренной медицинской помощи провинции Бойерахмед и Кохгилуйе.
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По его словам, 32 пострадавших госпитализированы.
Ранее сообщалось о 105 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране 2 мая.
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