Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 130

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Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 133. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на главу центра экстренной медицинской помощи провинции Бойерахмед и Кохгилуйе. 
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 130
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По его словам, 32 пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось о 105 пострадавших. 

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране 2 мая.

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