Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 130

Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 133. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на главу центра экстренной медицинской помощи провинции Бойерахмед и Кохгилуйе.

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По его словам, 32 пострадавших госпитализированы. Ранее сообщалось о 105 пострадавших. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране 2 мая.