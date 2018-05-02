Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100

Число пострадавших в результате землетрясения в юго-западной части Ирана увеличилось до 105.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Джалала Пуранфара, главу центра неотложной медицинской помощи провинции Бойерахмед и Кохгилуйе.

Отмечается, что 32 человека госпитализированы.

Ранее сообщалось о 76 пострадавших.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07:08 мск на юге Ирана.