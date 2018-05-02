Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 76

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Число пострадавших в результате землетрясения в юго-западной части Ирана увеличилось до 76. Об этом заявил представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди.
Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 76
  • Reuters

«76 человек пострадали, некоторые из них получили лечение на месте, другие были доставлены в больницу «Шахид Бахшати», — цитирует его РИА Новости.

По словам Халиди, в настоящее время врачи продолжают оказывать медицинскую помощь в городах, которые были затронуты землетрясением.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

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