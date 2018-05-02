СМИ: При землетрясении в Иране пострадали не менее 30 человек

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По меньшей мере 30 человек пострадали в результате землетрясения в Иране.
СМИ: При землетрясении в Иране пострадали не менее 30 человек
  • globallookpress.com
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Об этом информирует Press TV.

Как уточняется, землетрясение произошло в юго-западной части Ирана.

В конце марта сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Иране.

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