СМИ: При землетрясении в Иране пострадали не менее 30 человек
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате землетрясения в Иране.
- globallookpress.com
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Об этом информирует Press TV.
At least 30 people injured following a powerful earthquake in southwest #Iranpic.twitter.com/0o4NjFxz2n— Press TV (@PressTV) 2 мая 2018 г.
Как уточняется, землетрясение произошло в юго-западной части Ирана.
В конце марта сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Иране.
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