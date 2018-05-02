СМИ: При землетрясении в Иране пострадали не менее 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате землетрясения в Иране.

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© Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Об этом информирует Press TV. At least 30 people injured following a powerful earthquake in southwest #Iranpic.twitter.com/0o4NjFxz2n — Press TV (@PressTV) 2 мая 2018 г. Как уточняется, землетрясение произошло в юго-западной части Ирана. В конце марта сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Иране.