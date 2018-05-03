В полиции уточнили число пострадавших на еврейском фестивале в Лондоне

В результате инцидента с огнём на еврейском фестивале на севере Лондона пострадали десять человек.

Об этом говорится в заявлении полиции Лондона, опубликованном в Twitter.

«Десять человек получили лёгкие ранения из-за большого огня, который был зажжён во время праздничного мероприятия еврейской общины на Равенсдейл-роуд в районе Стэмфорд Хилл», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о 30 пострадавших в результате взрыва в одном из районов на севере Лондона, где собрались люди отмечать еврейский праздник Лаг ба-Омер.