СМИ: При взрыве на севере Лондона пострадали 30 человек

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Взрыв произошёл в одном из районов на севере Лондона, где собрались люди отмечать еврейский праздник Лаг ба-Омер.
СМИ: При взрыве на севере Лондона пострадали 30 человек
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Об этом сообщает издание Express.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек.

Инцидент произошёл в районе Стэмфод Хилл.

По уточнённым данным, десять человек были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельтсва произошедшего. Устанавливаются причины взрыва.

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