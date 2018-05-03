СМИ: При взрыве на севере Лондона пострадали 30 человек
Взрыв произошёл в одном из районов на севере Лондона, где собрались люди отмечать еврейский праздник Лаг ба-Омер.
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Об этом сообщает издание Express.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек.
Инцидент произошёл в районе Стэмфод Хилл.
По уточнённым данным, десять человек были госпитализированы.
В настоящее время выясняются все обстоятельтсва произошедшего. Устанавливаются причины взрыва.
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