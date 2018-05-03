СМИ: При взрыве на севере Лондона пострадали 30 человек

Взрыв произошёл в одном из районов на севере Лондона, где собрались люди отмечать еврейский праздник Лаг ба-Омер.

Об этом сообщает издание Express.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек.

Инцидент произошёл в районе Стэмфод Хилл.

По уточнённым данным, десять человек были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельтсва произошедшего. Устанавливаются причины взрыва.