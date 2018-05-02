Юрист Трампа назвал условия, при которых глава США ответит на вопросы Мюллера

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Юрист президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал условия, при которых глава государства сможет ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США.
Юрист Трампа назвал условия, при которых глава США ответит на вопросы Мюллера
  • Reuters

«Некоторые говорили о возможном интервью продолжительностью 12 часов. Если об этом зайдёт речь, то оно не состоится, это я вам точно говорю. Это будет два-три часа максимум и узкий круг вопросов», — приводит The Washington Post слова Джулиани.

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать Дональду Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».

Также стало известно, что Мюллер допускает возможность вызова Трампа в суд повесткой.

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