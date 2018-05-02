Власти выплатят задержанным в Starbucks афроамериканцам по $1

Двум афроамериканцам, которые были задержаны в кофейне Starbucks в Филадельфии, в соответствии с мировым соглашением власти города выплатят символическую сумму в $1.

Как сообщает CBS Philly co ссылкой на адвоката пострадавших, власти также пообещали оплатить им курс обучения молодых предпринимателей стоимостью $200 тыс.

Вызвавший резонанс в США скандал произошёл из-за того, что работники кофейни в Филадельфии вызвали полицию для задержания двух темнокожих мужчин, которые сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.

После этого на Starbucks обрушился вал критики с обвинениями в расизме. Компания сообщила, что закроет все свои заведения 29 мая «ради борьбы с расизмом».