Власти выплатят задержанным в Starbucks афроамериканцам по $1

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Двум афроамериканцам, которые были задержаны в кофейне Starbucks в Филадельфии, в соответствии с мировым соглашением власти города выплатят символическую сумму в $1.

Как сообщает CBS Philly co ссылкой на адвоката пострадавших, власти также пообещали оплатить им курс обучения молодых предпринимателей стоимостью $200 тыс.

Вызвавший резонанс в США скандал произошёл из-за того, что работники кофейни в Филадельфии вызвали полицию для задержания двух темнокожих мужчин, которые сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.

После этого на Starbucks обрушился вал критики с обвинениями в расизме. Компания сообщила, что закроет все свои заведения 29 мая «ради борьбы с расизмом».

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