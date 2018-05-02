Макрон назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии

Французский президент Эммануэль Макрон во время выступления в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, супругу премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, сообщает BBC.

«Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, вас и вашу вкусную жену», — сказал он Тернбуллу по-английски.

Как отмечается, скорее всего, Макрон оговорился или некорректно перевёл французское слово délicieuse, которое означает «чудесный», «прекрасный».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оговорился и призвал бороться с какао.