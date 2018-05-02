Макрон назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон во время выступления в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, супругу премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, сообщает BBC.
Макрон назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии
  • Малкольм Тернбулл, Эммануэль Макрон и Люси Тернбулл
  • Reuters

«Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, вас и вашу вкусную жену», — сказал он Тернбуллу по-английски.

Как отмечается, скорее всего, Макрон оговорился или некорректно перевёл французское слово délicieuse, которое означает «чудесный», «прекрасный».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оговорился и призвал бороться с какао.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных