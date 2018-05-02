Макрон назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии
Французский президент Эммануэль Макрон во время выступления в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, супругу премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, сообщает BBC.
- Малкольм Тернбулл, Эммануэль Макрон и Люси Тернбулл
- Reuters
«Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, вас и вашу вкусную жену», — сказал он Тернбуллу по-английски.
Как отмечается, скорее всего, Макрон оговорился или некорректно перевёл французское слово délicieuse, которое означает «чудесный», «прекрасный».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оговорился и призвал бороться с какао.
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