Роспотребнадзор предупредил о случаях заболевания сибирской язвой в Китае

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Роспотребнадзор предупредил о нескольких случаях заболевания сибирской язвой в центральной части Китая. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что в двух населённых пунктах округа Нинся зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными.

«Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных, также выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты», — добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии.

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