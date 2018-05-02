СМИ сообщили о «непрофессиональном» сближении российского Су-27 с самолётом США

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Российский истребитель Су-27 «непрофессионально» сблизился с американским самолётом Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем, передаёт CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, во время сближения расстояние между самолётами составило порядка 20 футов (приблизительно 6 метров). Подчёркивается, что в таком состоянии самолёты пребывали около девяти минут.

При этом канал отмечает, что сближение не было опасным.

Ранее в Пентагоне заявили, что собираются продолжать осуществлять полёты в международном воздушном пространстве над Чёрным морем у берегов России. 

30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.

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